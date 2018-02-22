



Карантин в Черновцах завершился - с 26 февраля в школу - 23.02.2018 12:19

В Черновицких школах сегодня, 23 февраля - последний день карантина. Уже с понедельника, 26 февраля, в учебных заведениях возобновляетмя учебный процесс.

Напомним, что в 11-ти школах, где было отмечено наибольшее количество заболевших учеников, карантин стартовал с 7 февраля, все остальные школы города ушли на карантин с 8 февраля. Сначала было решено возобновить обучение с 19 фервля, однако, карантин продолжили еще на неделю в связи с большим количеством заболевших.

По словам начальника управления образования Черновицкого городского совета Сергея Мартынюка, с понедеьника 26 февраля все школьники возобновят учебный процес. По его словам, 16 февраля отмечало 20% больных, на сегодняшний день их число сократилось до 11%, поому продолжать карантин никаких причин нет.

Мартынюк также отметил, что согласно прогнозам погоды, с понедельника обещают похолодание и минусовую температуру, однако, показатели не должны быть столь критичными, чтобы вновь пришлось закрывать школы. В управлении образования Черновицкого горсовета отмечают, что сокращать весенние каникулы не планируют, а также не будет отработок по субботам. Учебный процесс во время карантина осуществлялся дистанционно.

Платиновая Буковина, Черновцы

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