Украина выполнила обязательства перед ЕС на 41%- 23.02.2018 11:38
Вице-премьер-министр Украины по вопроса европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе поделилась объемами выполнения Украиной обязательств в рамках имплиментации Соглашения об ассоциации с ЕС.
По словам Климпуш-Цинцадзе, в среднем за 2017 год Украина выполнила на 41% евроинтеграционные обязательства, если речь идет об обязателтствах Верховной Рады. Правительство Украины справилось с обязательствами на 42%. На 50% справились остальные органы испольнительной власти.
Вице-премьер по вопросам евро- и евроатлантической интеграции подчеркнула, что евроинтеграцию процентами не измеряют. Также она отметила, что в прошлом году удалось осуществить важные и необратимые изменения, которые показывают, что Украина движется в верном направлении.
Климпуш-Цинцадзе выразила от имени правительства благодарность дипломатическому корпусу стна Европейского Союза за оказанную в течение 2017 года поддержку евроинтеграционных стремлений.
Чиновница отметила, что ЕС демонстрирует готовность и дальше оказывать Украине помощь и поддержку на пути евроинтеграции, в частности, через утверждение программы поддержки. рассчитанной на 20108-2020 годы.
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