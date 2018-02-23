



В Черновцах ожидаются морозы и снег - 23.02.2018 10:21

Конец февраля ознаменутеся для Черновцов и области существенным похолоданием и ухудшением погодных условий. Столбики термоментро опустятся до отметки -20 градусов.

В Черновицком гидрометцентре отмечают, что к нам приближается масса очень холодного воздуха из Арктики, которая сформирует мощный сибирский антициклон. Для настоящего времени формирование такого антициклона необычно, поскольку больше всего такая погода характерна для декабря или января. Так, с воскресенья и в течение всей следующей недели температура будет колебаться в пределах -14... -20 градусов на равнине, а в горной местности ожидается от -22 до -27 градусов. Также погнозируется небольшой снег.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Украине морозы будут крепчать. Ближайшей ночью ожидается одо -7... -12 градусов. В западных и северных областях прогнозируются осадки в виде снега.

В Украинском гидрометцентре отмечали ранее, что с 263 февраля прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. Так, ожидаются сильные осадки в виде снега, метели, формирование снежных заносов, а также гололедица на дорогах.

Платиновая Буковина, Черновцы

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