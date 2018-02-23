Манафорту выдвинули обвинения

- 23.02.2018 09:27
Манафорту выдвинули обвинения

Против экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта были выдвинуты новые обвинения. Как заявил спецпрокурор Роберт Мюллер, осуществляющий расследование в деле о возможном вмешательтстве РФ в президентскую кампанию в США в 2016 году, Манафорт обвиняется в уклонении от уплаты налогов, отмывании до 30 миллионов долларов через офшоры, а также в банковском мошенничестве.

Обвинения также были выдвинуты и в адрес бизнес-партнера Манафорта - Рика Гейтса.

Как заявил спецпрокурор, обоим обвиняемым вменяется банковское мошенничество, подготовка налоговых деклараций с ложной информацией, сговоры с целью мошенничества, сокрытие доходов от иностранных источников. В целом, обвинительное заключение состоит из 32 пунктов, из которых девять выдвинуты против Манафорта, 14- против Гейтса, и еще 9 - против их обоих. По данным прокуратуры, Манафорт и Гейтс в период с 2010 по 2014 годы умышленно подавали налоговые декларации с неправдивой инфоримацией.

В то же время, данные обвинения с предвыборной компанией Трампа, а также вмешвательством РФ в американские выборы никак не связаны.

Напомним, что обвинения против Пола Манафорта были выдвинуты в октябре 2017 года, и в обвинительном заключении речь шла о лоббировании Манафортом в течение нескольких лет интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича. В США он не был зарегистрирован в качестве "Иностранного агента", и налоги, соответственно, не платил.

С июня по август 2016 года Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа. Подозрения пали на Манафора после того, как он провел встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Американские СМИ полагают, что именно Весельницкая может быть связана с российскими спецслужбами.

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