В Украине назначены дополнительные поезда на 8 марта

- 22.02.2018 14:50
В Украине назначены дополнительные поезда на 8 марта

Напомним, что к 8 марта украинцев ожидают продолжительные выходные - с 8 по 11 марта. Специально на праздничный период Укрзализныця запускает дополнительные поезда в разхных направлениях - всего 12 обычных составов и 3 скоростных поезда Интерсити+.

Отмечается, что дополнительные поезда назначены из Киева в Ивано-Франковск, Львов, Хмельницкий, Тернополь, Харьков, Жмеринку, Ковель, Константиновку, Одессу, Херсон, Днепр и Черновцы.

Среди остальных, в праздничные дни будет курсировать поезд Киев - Ивано-Франковск - Черновцы. Рейсы из Киева назначены на 7 и 10 марта, с отправлением из столицы в 15:29 и прибытием в Черновцы в 8:15 на следующий день. Из Черновцов поезд будет отправляться в 18:10 8 и 11 марта. Прибытие в Киев - на следующий день в 10:28.

Согласно решению Кабмина о переносе рабочих дней в 2018 году, для комфортного празднования 8 марта, которое выпадает на четверг, было решено перенести рабочий день 9 марта (пятница) на субботу 3 марта.

Таким образом, с учетом субботы и воскресенья, украинцы могут отдохнуть по случая Международного женского дня в течении четырех дней подряд.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: 8 марта поезда, дополнительные поезда укрзализныця

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