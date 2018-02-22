



Весной на Землю упадет 8-тонная космическая станция - 22.02.2018 14:26

Китайская космическая станция Тяньгун-1, масса которой составляет 8,5 тонн, обрушится на Землю уже будущей весной. В соответствии с данными Системы контроля космического пространства США, именно 10 апреля поверхности нашей планеты могут досичь обломки космической станции, которые не сгорят в плотных слоях атмосферы.

Представители Европейского космического агентства дают не столь точный прогноз, отмечая, что обломки Тяньгун-1 могут упасть на землю в период с 25 марта по 17 апреля 2018 года.

Падение обломков китайской космической станции прогнозируется для районов, которые географически расположены между 43 градусами южной широты и 43 градусами северной широты. Такие данные называются с учетом наклона орбиты станции, который составил 42,7 градусов.

По мере приближения к указанным датам, прогноз будет более точным - как и в плане дня, так и места падения обломков. Примечательно, что согласно прогнозу на сегодняшний день обломки станции могут упасть в регионе с некоторыми крупными городами мира. В зоне риска находятся Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Майами, Найроби, Рио-де-Жанейро, Мадрид, Сидней, Токио, Гонконг, Нью-Дели и некоторые другие города.

Отметим, что что Тяньгун-1 была запущена на орбиту Земли 29 сентября 2011 года. За период пребывания в космосе китайская станция смогла принять две пилотируемых экспедиции.

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