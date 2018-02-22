На закрытии Олимпиады 2018 могут разрешить российский флаг- 22.02.2018 12:15
Запрет на использование российского национального флага на Зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане может быть снят для проведения церемонии закрытия Олимпиады.
Такое заявление озвучили со слов представителей Международного олимпийского комитета, принявшее решение о запрете российской символики на Олимпиаде. Напомним, что российские спортсмены выступают в Пхенчхане под нейтральным флагом в качестве олимпийских спортсменов из России, а не российской олимпийской сборной.
Стало известно, что глава Международного олимпийсокго комитета Томас Бах встретился с вице-президентом Олимпийского комитета РФ, помощником президента России Игорем Левитиным. Стороны провели позитивные переговоры и пришли к соглашению, что на церемонии закрытия Олимпиады-20108 не стоит исключать отмены запрета на использование флага России.
Окончательное решение по отмене запрета российского флага будет приниматься МОК на основании рабочей группы комитета по работе с олимпийскими спортсменами из России во главе с Николь Хоеверц.
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