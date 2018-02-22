



АТО переформатируют в операцию объединенных сил - 22.02.2018 11:35

В Украине меняется формат проведения антитеррористической операции, о чем сообщил глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Так, антитеррористическую операцию на Донбассе планируют завершить, поскольку речь идет о ее форматировании в операцию Объединенных сил.

Глава Генштаба отметил, что благодаря закону о реинтеграции Донбасса будет возможным систематизация выполнения боевых задач и использования Вооруженных сил. Операция Объединенных сил предусматривает использовани четкой структуры системы управления, а также подчиненности определенных сил и средств военному руководству. Основным органом управления операцией на территории Луганской и Донецкой областей будет объединенный оперативный штаб.

Муженко также подчеркнул, что использование армии во время операции объединенных сил будет более эффективным. Что касается штаба Объединенных сил, то его возглавит человек с боевым опытом, но его имя глава Генштаба не назвал.

20 фервлая 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В соответствии с данным документом, мероприятия в рамках противодействия российской агрессии на территориях Донецкой и Луганской областей определены как обеспечение национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания воорруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях Украины.

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