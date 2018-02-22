В Борисполь снова прилетел самолет Ryanair- 22.02.2018 11:06
В киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair. Самолет Boeing 737-800 пошел на посадку в 20:37 в среду, 21 февраля. Вылет осуществлялся из Дублина. Отметим, что именно в Дублине располагается главный офис компании Ryanair.
В настоящий момент не сообщается, какая цель у представителей Ryanair, которые прибыли в Киев. Подробности станут известны несколько позднее.
Напомним, что Ryanair уже прилетали в Украину в прошлом году. Уже на следующий день было объявлено, что лоукостер будет работать с украинским направлением. Впрочем, переговоры по этом вопросу сорвались по ряду причин.
Недавно же стало известно, что рейсы Ryanair в Украину будут отправлять уже с будущей осени. Что касается маршрутов, то они будут отличаться от анонсированных прошлой весной. Наверняка Ryanair будет предоставлять рейсы из Украины в Польшу.
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