



Эпидемию гриппа и ОРВИ зафиксировали в 5 областях Украины - 22.02.2018 10:39

На 30% был превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Украины. Такую цифру назвали представители Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В частности, на территории Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой и Киевской областей зафиксирована эпидемия. Эпидемпорог по Украине превышен на 31,1%.

Стоит отметить, что в Украине за последнюю неделю было зарегистрировано 289 тысяч 602 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Из общего количества дети составили 68,4% пациентов.

За последнюю неделю не было зафиксировано ни одной смерти в результате заболевания гриппом.

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