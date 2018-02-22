Эпидемию гриппа и ОРВИ зафиксировали в 5 областях Украины- 22.02.2018 10:39
На 30% был превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на территории Украины. Такую цифру назвали представители Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
В частности, на территории Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой и Киевской областей зафиксирована эпидемия. Эпидемпорог по Украине превышен на 31,1%.
Стоит отметить, что в Украине за последнюю неделю было зарегистрировано 289 тысяч 602 случая заболевания ОРВИ и гриппом. Из общего количества дети составили 68,4% пациентов.
За последнюю неделю не было зафиксировано ни одной смерти в результате заболевания гриппом.
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