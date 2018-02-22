Нелегали на Буковині грабували банкомати

- 22.02.2018 10:29
Нелегали на Буковині грабували банкомати

Під час проведення операції «Мігрант» оперативники карного розшуку Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам викрили злочинну групу у складі двох громадян сусідньої держави. Поліцейські з’ясували, що двоє іноземців, віком 26 і 32 роки, днями незаконно перетнули державний кордон України. Один з них уже був раніше судимий у себе на батьківщині за низку злочинів, серед яких і крадіжки.

На Буковині нелегали намагалися незаконно заволодіти грошима клієнтів банківських установ за допомогою пристрою для зчитування інформації з банківських платіжних карток. Злочинці встигли встановити несанкціонований пристрій на один з банкоматів. Однак поліцейські вчасно викрили протиправну діяльність іноземців і не дали їм скинути зчитану з карток інформацію на сервер.

В ході проведеної спецоперації працівники Управління карного розшуку спільно із спецпідрозділом «КОРД» ГУНП в Чернівецькій області затримали зловмисників. Під час огляду орендованої іноземцями квартири поліція виявила і вилучила комп’ютерну техніку та інші речові докази, які безпосередньо вказували на причетність затриманих до протиправних дій.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам встановили, що минулого року правопорушники здійснили низку аналогічних злочинів і на території інших областей України. На даний час вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу, проводяться слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: грабежі банкоматів, нелегали на буковині, кордон буковина

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