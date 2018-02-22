



Мучителей подростка в Черновцах посадили на 6 лет - 22.02.2018 09:49

Двух молодых людей в возрасте 20 лет приговорили к лишению свободы на 6 лет за издевательства над подростков. Кроме того, злоумышленники снимали свои преступления на видео.

Сообщается, что двое обвиняемых были пьяны, когда начали на улице бить случайного прохожего - несовершеннолетнего мальчика. Парни избивали ребенка на улице Учительской, и это пролисходило до тех пор, пока мальчик не перестал сопротивляться, потеряв сознание. Представители пресс-службы Апелляционного суда отмечают, что после этого обвиняемые оттащили подростка к дому одного из них и в сарае продолжили совершать преступные действия.

В сарай мальчика затащили силой, где продолжили избивать, угрожали изнасилованием. Заставили ребенка раздеться догола и отжиматься от пола. У него отбрали мобильный, угрожая металлической трубой. Все издевательства злоумышленники с целью дальнейшего шантажа снимали на телефон. После ребенка закрыли в подвале дома.

Мальчик даже пытался покончить с собой. Справиться с моральной травмой в некоторой мере помогла реабилитация с психологом.

Что касает обвиняемых, то на заседании суда они смеялись, громко кричали и вели себя вызывающе, несмотря на то, что свою вину признали. Оба пиривлекались у уголовной ответственности дважды - за корыстные преступления, а также аналогичные преступные действия.

Суд постановил решением от 20 февраля оставить без удовлетворения апелляционные жалобы подсудимых. Приговор районного суда - лишение свободы на 6 лет - был оставлен без изменений.

Платиновая Буковина, Черновцы

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