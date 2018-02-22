



Про податкові зміни для неприбуткових організацій - 22.02.2018 09:14

Повідомляємо про зміни, що стосуються неприбуткових організацій, які внесені до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Законом України від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі – Закон № 2245) .

Зокрема, уточнено умови включення релігійних організацій до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Для релігійних організацій, внесених до Реєстру на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (далі – Закон № 652), єдиною умовою для їх перенесення до нового Реєстру є дотримання вимог абзацу другого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу щодо утворення та реєстрації в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Так, внесено відповідні зміни до положень Кодексу, передбачених:

- пунктом 34 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» – неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу, а для релігійних організацій – вимогам абзацу другого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру;

- пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами п. 133.4 ст. 133 Кодексу, а релігійні організації – із нормами абзацу другого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, після 1 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру;

- підпунктом 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 – у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, а для релігійної організації – вимог, визначених абзацом другим п.п. 133.4.1 і п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст.133 Кодексу, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Враховуючи зазначене, релігійні організації, які є юридичними особами, що відповідають вимогам абзацу другого п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, та включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, після 01.01.2018 включаються контролюючим органом до нового Реєстру.

Докладніше у листі ДФС України від 31.01.2018 №2834/7/99-99-15-02-01-17 http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72789.html

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

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