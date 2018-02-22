Про податкові зміни для неприбуткових організацій

- 22.02.2018 09:14
Про податкові зміни для неприбуткових організацій

Повідомляємо про зміни, що стосуються неприбуткових організацій, які внесені до Податкового кодексу  України  (далі – Кодекс)  Законом  України від 7 грудня  2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»  (далі – Закон № 2245) .

Зокрема, уточнено умови включення  релігійних  організацій до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Для релігійних організацій, внесених до Реєстру на  день  набрання чинності  Законом  України  від 17 липня 2015 року  № 652-VІІІ  «Про  внесення змін  до  Податкового  кодексу  України   щодо  оподаткування   неприбуткових  організацій»  (далі – Закон № 652),  єдиною  умовою  для   їх  перенесення до нового Реєстру є дотримання вимог абзацу другого  п.п. 133.4.1  п. 133.4 ст. 133 Кодексу щодо утворення та реєстрації в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Так, внесено відповідні зміни до положень Кодексу, передбачених:

- пунктом 34 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» –   неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру на день набрання чинності Законом № 652, що відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу,  а для релігійних організацій  –  вимогам абзацу другого  п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру;

- пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» –   неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами п. 133.4 ст. 133 Кодексу,  а  релігійні організації  –  із  нормами  абзацу  другого  п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, після 1 липня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру;

- підпунктом 133.4.3 п. 133.4  ст. 133  –  у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, а для релігійної організації  –  вимог,  визначених  абзацом  другим  п.п. 133.4.1  і  п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст.133 Кодексу, така неприбуткова організація зобов’язана  подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

 Враховуючи зазначене, релігійні організації, які є юридичними особами, що відповідають вимогам  абзацу другого  п.п. 133.4.1  п. 133.4  ст. 133 Кодексу, та включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, після 01.01.2018 включаються контролюючим органом до нового Реєстру.

Докладніше у листі ДФС України від 31.01.2018 №2834/7/99-99-15-02-01-17 http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72789.html

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: неприбуткові організації, податкова чернівці

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