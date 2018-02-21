



В зоне АТО погиб один военный - 21.02.2018 09:31

На территории проведения антитеррористической операции в течение прошлых суток в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий.

Как сообщают в пресс-центре штаба АТО, еще двое человек получли боевые травмы, пятеро были ранены.

Представители штаба АТО выразили соболезнования семьям погибшего военослужащего, который пожертвовал своей жизнью ради независимости и мира в Украине.

Стоит отметить, что в зоне проведения АТО с 14 на 15 февраля в результате обстрелов со стороны российско-террористических войск были ранены четыре украинских бойца.

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