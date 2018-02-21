



Крадії поцупили риби на 10 тис грн - 21.02.2018 09:16

На разі злочинці перебували на випробному терміні після скоєння грабунку в обласному центрі, але вкотре повернулись на шлях беззаконня. За протиправну діяльність спільникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Вранці 19 лютого 53-річний місцевий житель звернувся до Заставнівського відділення поліції з повідомленням про крадіжку з приватної території «Панського ставу».

Виїздом на місце події поліцейські встановили, що невідомі зловмисники пошкодили навісний замок контейнера, який знаходився на березі вказаного ставка. У такий спосіб порушникам вдалось викрасти 200 кілограм рибини, загальна вартість якої становить 10 тисяч гривень.

Завдяки професійній роботі оперативники викрили та вистежили двох крадіїв цього ж дня. Місцевий злочинний дует віком 21 та 20 років вже неодноразово встиг потрапити у поле зору правоохоронців та притягався до кримінальної відповідальності.

Для викраденого улову спільники намагалися знайти покупців вже на ранок після здійснення злочинних намірів. Саме під час продажу молодиками «товару», поліцейські затримали їх на гарячому.

Порушників правоохоронці затримали та відкрили кримінальне провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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