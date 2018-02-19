В Сторожинці оперативно затримали крадія

- 20.02.2018 09:06
В Сторожинці оперативно затримали крадія

17 лютого до поліції звернулася 42-річна жителька Сторожинця. Правоохоронцям заявниця повідомила, що малознайомий чоловік відкрито заволодів її мобільним телефоном та грошима.

На місці злочину поліцейські з’ясували, що того дня до потерпілої в гості прийшов знайомий. Під час відпочинку між гостем та власницею квартири виникла суперечка, під час якої зловмисник декілька разів вдарив потерпілу та пограбував її.

На встановлення та затримання грабіжника були орієнтовані всі наряди, котрі здійснювали охорону публічного порядку та безпеки в райцентрі. Встановивши особу-зловмисника, поліцейські почали перевіряти можливі місця його перебування.

Правоохоронцям порушник вже був відомий як особа раніше судима за крадіжки та грабежі. Відразу поліцейські перекрили місцевий автовокзал та залізничну станцію, оскільки грабіжник був схильний до втечі.

Завдяки професійним діям працівників Сторожинецького відділу поліції зловмисника вдалося затримати. Ним виявився 34-річний місцевий житель. Останній намагався покинули райцентр на одному із маршрутних автобусів.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Грабіжника затримано в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: національна поліція чернівецької області

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