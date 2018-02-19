



Новая французская партия выступает за выход и ЕС - 19.02.2018 18:02

Европейский Союз может лишиться Франции - в стране появилась новая партия под названием "Патриоты", которая ориентирована на возможный выход страны из блока.

Глава и основатель партии Флориан Филиппо на первом крупном собрании сообщил, что его партия заинтересована в отказе Франции от использования евро в пользу создания новой национальной валюты. Кроме того, "Патриоты" также выступают за формирование самостоятельного курса Франции во внешней политике и за усиление пограничного контроля. В партии насчитывается поядка 7 тысяч человек.

Стоит отметить, что партия была основана в мае 2017 года бывшими представителями партии праворадикалов Национальный фронт. Сам же Филиппо входит в состав Европарламента.

Глава партии Патриоты отметил, что именно поражение Марин ле Пен на выборах президента Франции весной 2017 года сподвигло его на создание партии. Он считает, что Ле Пен проиграла, поскольку она отказалась выступить с требованиями о выходе Франции из Европейского Союза. Явление было названо Фрекзит - по аналогии с Brexit.

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