Разработку украинского ученого отправят на МКС

- 19.02.2018 17:10
Разработку украинского ученого отправят на МКС

Специальный монитор для климатической системы МКС был разработан украинским ученым Павлом Кочкиным. Как стало известно, на станцию монитор будет доставлен в ближайшее время с помощью ракеты SpaceX. 

Аппарат, разработанный украинцем, представляет собой мобильную обсерваторию, которая будет отслеживать взаимодейтвие атмосферы и космоса на МКС.

Запуск ракеты Falcon 9, которая доставит монитор на орбитальную станцию, запланирован на апрель нынешнего года. Устройство будет закреплено к внешней части МКС, и его будут использовать для наблюдений за верхними слоями атмосферы и взаимойдействию с открытым космосом.

В разработке системы мониторинга, которая оценивается в 40 миллионов долларов, с 2010 года задействована международная команда ученых из Дании, Польши, Испании, Италии и ряда других стран в общей сложности работает порядка 1000 специалистов.

Украинец Коркин переехал в Нидерланды для получения степени PhD в области электротехники в Технологическом университете Эйндховена. После получения степени к Коркину поступило приглашение на участие в сисследованиях в норвежском Бергене. Молнии и электромагнитные явления, вызываемые ими, являются основным направлением деятельности ученого. Стоит отметить, что некоторые научные наработки Кочкина активно применяются в авиации.

Платиновая Буковина

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