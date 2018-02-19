



Іномарка в Чернівцях наїхала на пішохода - 19.02.2018 15:23

Автопригода сталася 17 лютого ввечері по вулиці Гагаріна неподалік зупинки громадського транcпорту. Керуючи автомобілем «Фольксваген», 44-річний житель обласного центру допустив наїзд на 62-річного чернівчанина, котрий переходив проїжджу частину в межах пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП чоловік із закритими переломами трьох ребер був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги.

Медичне освідчення показало, що водій мікроавтобусу був тверезий.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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