Іномарка в Чернівцях наїхала на пішохода

- 19.02.2018 15:23
Іномарка в Чернівцях наїхала на пішохода

Автопригода сталася 17 лютого ввечері по вулиці Гагаріна неподалік зупинки громадського транcпорту. Керуючи автомобілем «Фольксваген», 44-річний житель обласного центру допустив наїзд на 62-річного чернівчанина, котрий переходив проїжджу частину в межах пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП чоловік із закритими переломами трьох ребер був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги.

Медичне освідчення показало, що водій мікроавтобусу був тверезий.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп чернівці гагаріна

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Новая французская партия выступает за выход и ЕС Европейский Союз может лишиться Франции - в стране появилась новая партия под названием "Патриоты", кот
- 19.02.2018 18:02
Разработку украинского ученого отправят на МКС Специальный монитор для климатической системы МКС был разработан украинским ученым Павлом Кочкиным. Как стало известно, на станцию монитор будет доставлен в ближайшее время с помощью ракеты SpaceX
- 19.02.2018 17:10
В АТО боец застрелил сослуживца В зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 18 февраля, произошел ужасающий инцидент - военнослужащий 30-й
- 19.02.2018 16:43
На Буковине превышен порог заболеваемости ОРВИ На территории Черновицкой области в течение четвертой недели подряд отмечается повышение уровня заболеваемости
- 19.02.2018 16:01
Британец попробовал пиво в самом южном и самом северном пабах Настоящий лбюитель пива сделает все возможное и невозможное, чтобы заполучить порцию желаемого напитка
- 19.02.2018 15:46
Теплокоммунэнерго от газа отключать не будут Представители предприятия Черновцыгаз сообщают - отключение теплокоммунэнерго от газоснабжения было решено отсрочить
- 19.02.2018 15:22
МВФ требует от Украины рассмотрения закона об антикоррупционном суде По словам представителя Международного валютного фонда в Украине Йосты Люнгмана, закон об антикоррупционном суде в Украине
- 19.02.2018 14:08
Черновчанин выиграл чемпионат мира по стрельбе из лука Воспитанник детско-юношеской спортивной школы "Спартак" Иван Кожокар одержал победу на чемпионате мира по стрельбе из лука
- 19.02.2018 12:09
На границе с РФ застряло порядка 150 украинских фур Пропуск через границу в пункте Гоптовка-Новохтеевка уже вторые сутки подряд для украинских фур блокирует российская сторона. Стоит отметить, что
- 19.02.2018 11:50
Землетрясение в Мексике 19 02 2018 Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в понедельник утром, 19 февраля, в южной части Мексики.
- 19.02.2018 10:39

Всі новини