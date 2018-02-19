Теплокоммунэнерго от газа отключать не будут- 19.02.2018 15:22
Представители предприятия Черновцыгаз сообщают - отключение теплокоммунэнерго от газоснабжения было решено отсрочить до 21 февраля. Напомним, котельни Черновцытеплокоммунэнерго могут быть отключены Черновцыгазом за задолженность.
Как стало известно, совещание с руководоство города и области, а также представителями предприятий Черновцыгаз и Черновцытеплокоммунэнерго, состоялось в пятницу, 16 февраля.
От имени мэра Черновцов Алексея Каспрука и главы Черновицкой областной госадминистрации Александра Фищука было решено написать письмо в Национальную комиссию по регулированию тарифов по энергетике и коммунальным услугам, чтобы пересмотреть алгоритм распределения средств.
Представители Черновцыгаза также должны усилить работу с должниками. Решение по отключению от газа для теплокоммунэнерго было решено отсрочить до 21 февраля. Размер задолженности теплокоммэнрего составлояет 12,5 миллионов гривен.
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