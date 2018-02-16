



МВФ требует от Украины рассмотрения закона об антикоррупционном суде - 19.02.2018 14:08

По словам представителя Международного валютного фонда в Украине Йосты Люнгмана, закон об антикоррупционном суде в Украине должен быть рассмотрен немедленно. Об этом речь идет в заявлении представителя МВФ, обнародованном в понедельник, 19 января.

Люнгман отметил, что в период с 12 по 16 февраля в Киеве пребывала миссия МВФ в составе двух экспертов, которые принимали участие в обсуждении ряда технических аспектов касаемо реформ. Так, особое внимание было уделено законодательству Украины об антикоррупционном суде. Властям Украины необходимо в ближайшее время рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде, в соответствии со всеми парламентскими процедурами.

Также необходимо, чтобы все поправки при рассмотрении документа Верховной Радой были учтены для того, тчобы закон был приведен в полное соответствие с предусмотренной программой финансирования от Международного валютного фонда, а также с рекомендациями и обязательствами Венецианской комиссии Совета Европы.

В МВФ также подчеркнули, что в других отсроченных мероприятиях, котоыре также предусмотрены программой сотрудничества с фондом, был отмечен дополнительный прогресс. В особенности, речь идет о проведении мероприятий с налогово-бюджетной и энергетической сферах.



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