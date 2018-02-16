На границе с РФ застряло порядка 150 украинских фур- 19.02.2018 11:50
Пропуск через границу в пункте Гоптовка-Новохтеевка уже вторые сутки подряд для украинских фур блокирует российская сторона. Стоит отметить, что на настоящий момент с украинской стороны международного пропускного пункта собралось порядка 150 грузовиков в очереди.
По словам пресс-секретаря руководителя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, примерно 150 фур сосредоточились со стороны Гоптовки в очереди. Водители отмечают, что со стороны Новохтеевки грузовики также не пропускают, объясняя это техническими причинами. Сообщается, что с российской стороны границы в КПП сломался сканер, с помощью которого те прогоняют авто. Меду тем, официального подтверждения данной информации нет - ни на ресурсах, ни в качестве ответа на официальный запрос украинской стороны.
Слободян отметил, что россияне уже не впервые отвечают на запросы "нехотя".
В то же время, на сегодняшний день только в пункте Гоптовка-Новохтеевка существует проблема с пропуском транспорта среди всех остальных пунктов на границе с РФ.
Отметим, тчо из-за проблем с пропуском автотранспорта в пункте Гоптовка-Новохтеевка 18 февраля примерно 100 автомобилей были вынуждены вернуться на территорию Украины, чтобы выйти на другой маршрут.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 19.02.2018 12:09
- 19.02.2018 10:39
- 19.02.2018 10:28
- 19.02.2018 09:53
- 19.02.2018 09:48
- 19.02.2018 09:16
- 16.02.2018 17:37
- 16.02.2018 16:47
- 16.02.2018 15:46
- 16.02.2018 14:45