



На границе с РФ застряло порядка 150 украинских фур - 19.02.2018 11:50

Пропуск через границу в пункте Гоптовка-Новохтеевка уже вторые сутки подряд для украинских фур блокирует российская сторона. Стоит отметить, что на настоящий момент с украинской стороны международного пропускного пункта собралось порядка 150 грузовиков в очереди.

По словам пресс-секретаря руководителя Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, примерно 150 фур сосредоточились со стороны Гоптовки в очереди. Водители отмечают, что со стороны Новохтеевки грузовики также не пропускают, объясняя это техническими причинами. Сообщается, что с российской стороны границы в КПП сломался сканер, с помощью которого те прогоняют авто. Меду тем, официального подтверждения данной информации нет - ни на ресурсах, ни в качестве ответа на официальный запрос украинской стороны.

Слободян отметил, что россияне уже не впервые отвечают на запросы "нехотя".

В то же время, на сегодняшний день только в пункте Гоптовка-Новохтеевка существует проблема с пропуском транспорта среди всех остальных пунктов на границе с РФ.

Отметим, тчо из-за проблем с пропуском автотранспорта в пункте Гоптовка-Новохтеевка 18 февраля примерно 100 автомобилей были вынуждены вернуться на территорию Украины, чтобы выйти на другой маршрут.

Платиновая Буковина

Всі новини