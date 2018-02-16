Землетрясение в Мексике 19 02 2018

- 19.02.2018 10:39
Землетрясение в Мексике 19 02 2018

Землетрясение магнитудой 5,9 балла произошло в понедельник утром, 19 февраля, в южной части Мексики.

В Геологической службе США сообщают, что землетрясение произошло на глубине 10 км, и имело место на расстоянии 43 км на восток от штата Оахака.

Из-за силы подземных толчков в столице Мексики Мехико объявили тревогу. При этом, как отмечается, толчки были недостаточно интенсивными и непродолжительными, несмотря на свою силу. Жители Мехико после объявления сигнала от тревоге немедленно покинули свои дома и выбежали на улицу. После того, как подземные толчки прекратились, жители опять разошлись по домам.

Местные власти отмечают, что в результате данного землетрясения жертв и разрушений нет.

Стоит отметить, что в Мексике недавно имело место еще одно землетрясение - 17 февраля из-за мощных подземных толчков без элеткричества остались 998 тысяч жилых домов и торговые предпрития.

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Ключові слова: землетрясение мексика, землетрясение 19 февраля

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