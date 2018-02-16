Сколько денег нужно для счастья

- 16.02.2018 14:44
Сколько денег нужно для счастья

Американские психологи из университетов Пердью и Вирджинии провели анализ опроса 1,7 миллиона жителей 164 стран. Специалисты подсчитали, сколько денег нужно человеку, чтобы быть счастливым. Итак, оптимальный доход на одного человека оказался на уровне 95 тысяч долларов США в год (порядка 2 миллионов 600 тысяч гривен).

Так, в рамках исследования ученые провели сравнение реальных и желаемых доходов людей наряду с их удовлетворенностью жизнью. Как было установлено, чувство удовлетворение начинает снижаться после того, как человек достигает определенного уровня достатка.

Кроме того, немаловажными показателями при расчете результата оказалась принадлежность к определенной социальной группе и местность проживания. Например, в жителям Австралии для счастья необходим уровень доходов примерно 125 тысяч долларов в год. 105 тысяч долларов будет достаточно жителям Северной Америки, порядка 100 тысяч - жителям Западной Европы. Так, для Восточной Европы, в том числе и для Украины, годовой доход для счастья составляет 45 тысяч долларов, или примерно 1 миллион 230 тысяч гривен. 

Между тем, отметим, что размер средней зарплаты по Украине составляет 7500 гривен (или 280 долларов), то есть, около 90 000 гривен в год (примерно 3360 долларов).

По утверждениям психологов, для чувства удовлетворенности мужчинам нужно меньше денег, чем женщинам. Так, если мужчинам будет достаточно 90 тысяч долларов в год, то для женщины эта сумма достигает 100 000 долларов.

Примечательно, что уровень образования также оказывает влияние. Максимальная сумма достатка для людей для чувства удовлетворенности с образованием ниже среднего составляет 70 тысяч долларов в год. Для людей со средним образованием уровень дохода не должен превышать 85 тысяч долларов в год, и для людей с высшим образованием - не более 115 тысяч долларов в год.

Если уровень доходов превышает максимальные показатели, у человека возникает чувство пресыщения, и это оказывает отрицательное влияние на уровень удовлетворенности и ощущение счастья.
 

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