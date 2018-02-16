



Утверждены сроки призыва срочников - 16.02.2018 10:43

Подписью президента Украины Петра Порошенко были утверждены сроки призыва на срочную службу в армию в 2018 году, а также даты проведения призывных кампаний и увольнение в запас военных-срочников.

Увольнение в запас военных срочной службы будет осуществляться в апреле-мае и в октябре-ноябре. Так, в апреле-мае, в августе и в октябре-ноябре будут освобождены военнослужащие с высшим образованием, имеющие степень специалиста или магистра.

Отмечается, что для прохождения срочной службы в ряды ВСУ будут призывать мужчин в возрасте от 20 до 27 лет. Призыв срочников запланирован на апрель-май и октябрь-ноябрь. Кабинету министров Украины предстоит определить количество призывников на срочную службу в рамках весеннего и осеннего призыва.

Срочников на службу в зону АТО отправлять не будут.

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