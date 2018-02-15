В Черновцах стартовал конкурс Учитель года 2018

- 16.02.2018 09:42
В Черновцах стартовал конкурс Учитель года 2018

В  Черновцах стартовал областной этап II тура Всеукраинского конкурса Учитель года-2018. Как сообщают в Департаменте образования и науки Черновийкой облгосадминистрации, открытие второго этапа конкурса осуществлено на базе Высшего профессионального училища №8.

 

В 5 номинациях, среди которых "Украинский язык и литература", "Физики", "Немецкий язык", "Учитель предметов духовно-моральной направленности" и "Физическая культура", будут соревноваться и демонстрировать свои навыки и педагогические умения 60 учителей. Высококвалифицированное жюри будет давать оценку творческим наработкам, профессиональным знаниям, методичной компетентности, а также психолого-педагогическим умениям конкурсантов.

Конкурс на знвание учителя года 2018 продится 6 дней. Результаты по итогам каждого испытания будут публиковаться на сайте. 

22 февраля в 12:00 в Черновицком областном центре эстетического воспитания "Юность Буковины" состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса. В каждой номинации за победу присуждается премия в размере трех прожиточных минимумов. За 2-е и 3-е места в номинации назначается премия в размере 2 и 1 прожиточных минимумов соответственно. Также в течение года каждый месяц к зарпате будет начисляться стипендия. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: учитель года черновцы, учитель года 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Китае засняли самое дурацкое ограбление В китайской соцсети Weibo был опубликован видеоролик с, пожалуй, самой глупой и бессмысленной попыткой ограбления
- 16.02.2018 13:28
В Черновцах карантин продлили до 23 февраля Эпидемиологи предложили в Черновцах продлить приостановку учебного процесса в школах еще на неделю.
- 16.02.2018 12:43
Ставка ПДВ на ліки та медичні вироби Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що листом від 05.02.2018р. № 3375/7/99-99-15-03-02-17«Про особливості оподаткування ПДВ»
- 16.02.2018 12:01
Утверждены сроки призыва срочников Подписью президента Украины Петра Порошенко были утверждены сроки призыва на срочную службу в армию в 2018 году, а также даты
- 16.02.2018 10:43
В Японии вылечат грипп за сутки Особый препарат, позволяющий организму чеовека избавиться от вируса гриппа за рекордное время, изобрели японские фармацевты.
- 16.02.2018 10:25
Ответственность за вирус Petya возложили на РФ Вашингтон заявляет - за атаку правительственных ресурсов и частных компьютеров в Украине и по всему миру компьютерным вирусом NotPetya ответственна Российская Федерация
- 16.02.2018 09:33
В обстрелах в зоне АТО погиб украинский военный 15 02 2018 В течение прошлых суток, 15 февраля, в зоне АТО нзаконные вооруженные формирования осуществили 10 обстрело
- 16.02.2018 09:17
Про небезпеку вибухівки в Ратуші розповідали поліцейські Правоохоронці розповіли представникам міської ради про особливості поводження з вибухонебезпечними предметами
- 16.02.2018 09:09
Про діяльність груп превентивної комунікації в поліції Основним завданням створених груп є налагодження ефективного діалогу та взаєморозуміння між поліцією та громадянами, аби запобігати конфліктам
- 15.02.2018 17:19
В Черновцах за долги могут отключить тепло По причине наличия долга в размере 12,5 миллионов гривен ПАО Черновцыгаз ограничило подачу газа для производства тепловой энергии
- 15.02.2018 15:03

Всі новини