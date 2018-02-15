



В Черновцах стартовал конкурс Учитель года 2018 - 16.02.2018 09:42

В Черновцах стартовал областной этап II тура Всеукраинского конкурса Учитель года-2018. Как сообщают в Департаменте образования и науки Черновийкой облгосадминистрации, открытие второго этапа конкурса осуществлено на базе Высшего профессионального училища №8.

В 5 номинациях, среди которых "Украинский язык и литература", "Физики", "Немецкий язык", "Учитель предметов духовно-моральной направленности" и "Физическая культура", будут соревноваться и демонстрировать свои навыки и педагогические умения 60 учителей. Высококвалифицированное жюри будет давать оценку творческим наработкам, профессиональным знаниям, методичной компетентности, а также психолого-педагогическим умениям конкурсантов.

Конкурс на знвание учителя года 2018 продится 6 дней. Результаты по итогам каждого испытания будут публиковаться на сайте.

22 февраля в 12:00 в Черновицком областном центре эстетического воспитания "Юность Буковины" состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса. В каждой номинации за победу присуждается премия в размере трех прожиточных минимумов. За 2-е и 3-е места в номинации назначается премия в размере 2 и 1 прожиточных минимумов соответственно. Также в течение года каждый месяц к зарпате будет начисляться стипендия.

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