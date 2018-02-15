В Черновцах стартовал конкурс Учитель года 2018- 16.02.2018 09:42
В Черновцах стартовал областной этап II тура Всеукраинского конкурса Учитель года-2018. Как сообщают в Департаменте образования и науки Черновийкой облгосадминистрации, открытие второго этапа конкурса осуществлено на базе Высшего профессионального училища №8.
В 5 номинациях, среди которых "Украинский язык и литература", "Физики", "Немецкий язык", "Учитель предметов духовно-моральной направленности" и "Физическая культура", будут соревноваться и демонстрировать свои навыки и педагогические умения 60 учителей. Высококвалифицированное жюри будет давать оценку творческим наработкам, профессиональным знаниям, методичной компетентности, а также психолого-педагогическим умениям конкурсантов.
Конкурс на знвание учителя года 2018 продится 6 дней. Результаты по итогам каждого испытания будут публиковаться на сайте.
22 февраля в 12:00 в Черновицком областном центре эстетического воспитания "Юность Буковины" состоится подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса. В каждой номинации за победу присуждается премия в размере трех прожиточных минимумов. За 2-е и 3-е места в номинации назначается премия в размере 2 и 1 прожиточных минимумов соответственно. Также в течение года каждый месяц к зарпате будет начисляться стипендия.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 16.02.2018 13:28
- 16.02.2018 12:43
- 16.02.2018 12:01
- 16.02.2018 10:43
- 16.02.2018 10:25
- 16.02.2018 09:33
- 16.02.2018 09:17
- 16.02.2018 09:09
- 15.02.2018 17:19
- 15.02.2018 15:03