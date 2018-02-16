



В Японии вылечат грипп за сутки - 16.02.2018 10:25

Особый препарат, позволяющий организму чеовека избавиться от вируса гриппа за рекордное время, изобрели японские фармацевты. При этом, специалисты утверждают - всего одна доза препарата позволит избавиться от вируса гриппа за 24 часа.

Название уникального препарата - балоксавир-марбоксил, и новое средство уже прошло клинические испытания, которые подтвердили его эффективность.

В среднем, организм взрослого пациента с помощью нового препарата избавлялся от вируса гриппа чуть более 24 часов. Можно сравнить, что после приема препарата осельтамивир, на избавление от вируса гриппа уходило в среднем 72 часа.

Получить реультаты таких исследований удалось благодаря масштабному изысканию при участии 1436 добровольцев, зараженных гриппом. Люди приняли однократно дозу 40-80 мл балоксавир-марбоксила.

Было установлено, что симптомы гриппа после применения препарата сохранялись примерно в течение того же времени, что и при приеме других лекарств. Однако, в данному случае речь идет о более быстрой ремиссии.

На фармакологический рынок революционное средство от гриппа выйдет примерно в 2019 году.

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