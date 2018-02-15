



Ответственность за вирус Petya возложили на РФ - 16.02.2018 09:33

Вашингтон заявляет - за атаку правительственных ресурсов и частных компьютеров в Украине и по всему миру компьютерным вирусом NotPetya ответственна Российская Федерация.

По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, компьютерная атака стала частью постоянных усилий Москвы, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Данная кибератака, по словам Сандерс, является доказательство участия РФ в продолжающемся конфликте.

Предстаивтельница Вашингтона также отметила, что выборочной кибератаку с помощью вируса NotPetya назвать трудно, поскольку она нанесла сербезный ущерб по всему миру - в частности, в Украине, а также в ряде стран Европы, Азии и в США.

Ранее также Министерство иностранных дел Великобритании озвучило заявление о том, что ответственность за вирусную атаку с помощью вируса NotPetya на Украину лежит именно на России. В МИД отмечают, что вымогательство денег вирусом у пострадавших пользователей послужило лишь прикрытием, а на самом деле задачей атакующих был саботаж работы финансового и энергетического секторов экономики, нарушение работы государственных учреждений Украины.

Напомним, что масштабная вирусная атака в Украине произошла 27 июня 2017 года. В результате произошли массовые сбои в работе госучреждений, энергокомпаний, торговых сетей, почтовых сервисов, СМИ, банков, платежных терминалов в метро и т.д. Вирусная атака также имела место в 64 странах по всему миру. Вирус Petya (NotPetya) работал аналогично другому вирусу-вымогателю WannaCry, который атаковал сотни тысяч компьютеров в середине мая 2017 года.

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