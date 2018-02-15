В обстрелах в зоне АТО погиб украинский военный 15 02 2018- 16.02.2018 09:17
В течение прошлых суток, 15 февраля, в зоне АТО нзаконные вооруженные формирования осуществили 10 обстрелов украинских позиций. Как сообщается, в результате этого погиб один украинский боец, еще один получил боевую травму.
В пресс-штабе АТО сообщают, что боевики применяли крупнокалиберные артиллерийские системы и тяжелые минометы, то есть, вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Что касается Луганского направления, то здесь боевики открывали огонь из минометов 82 мм калибра, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Приморские территории больше всего пострадали на Донецком направлении. В целом, стоит отметить активизацию усилий боевиков в районе населенного пункта Водяное. Террористы использовали артустановки 122 мм, минометы 120 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
Опорные пункты сил АТО в районе Павлополя, Широкино, Чермалыка попали под минометный обстрел противника. Обстрелы из минометов 82 мм и гранатометов осуществлялисьпо позициям в районе шахты Бутовка и Тарамчука.
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