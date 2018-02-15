



Про небезпеку вибухівки в Ратуші розповідали поліцейські - 16.02.2018 09:09

Правоохоронці розповіли представникам міської ради про особливості поводження з вибухонебезпечними предметами.

14 лютого у залі адміністративної будівлі на лекції-презентації були присутні співробітники і керівний склад різних підрозділів даної установи.

Правоохоронці роз’яснили основні вимоги по дотриманню заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Також вибухотехніки детально проаналізували з учасниками лекції алгоритм дій та способи проведення евакуації, якщо небезпечна «знахідка» була помічена у приміщенні.

ТВО начальника вибухотехнічного відділу ГУНП в Чернівецькій області Андрій Гаврих наголосив:«Якщо помічений об’єкт має підозрілий вигляд або схожий на боєприпас чи вибухівку чи інший вид зброї – в жодному разі не панікуйте. Одразу телефонуйте на «спецлінію 102» і на безпечній від об’єкта відстані дочекайтесь правоохоронців».

Вибухотехніки розповіли і про 5 видів боєприпасів, їх властивості та потенційну загрозу кожного з них. Але тільки теоретичним матеріалом поліцейські не обмежились. Щоб присутні могли впізнати «загрозу» без вагань, поліцейські ознайомили їх з реалістичними макетами зазначених вибухових пристроїв. По завершенню лекції кожен зацікавлений учасник мав змогу отримати відповіді та детальні роз’яснення на поставлені запитання.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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