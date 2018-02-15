Про діяльність груп превентивної комунікації в поліції

- 15.02.2018 17:19
Про діяльність груп превентивної комунікації в поліції

Основним завданням створених груп є налагодження ефективного діалогу та взаєморозуміння між поліцією та громадянами, аби запобігати конфліктам і сутичкам під час проведення масових заходів.

У Головному управлінні Національної поліції в Чернівецькій області розпочали функціонувати робочі групи поліцейських з питань комунікації з організаторами та учасниками масових заходів.

Одним із ключових елементів нової концепції поліцейської діяльності з охорони публічного порядку є залучення до роботи на масових зібраннях так званих «діалогових» підрозділів поліції. Вони постійно підтримують діалог з організаторами та учасниками заходу, уважно відстежують потенційні джерела виникнення небезпеки та покликана знизити ризик насильства під час різноманітних масових заходів.

Дані групи створені у кожному територіальному підрозділі поліції Буковини. До їх складу входять поліцейські, котрі уміють встановлювати контакти, підтримувати бесіду з іншими людьми, здатні змінювати стиль спілкування в залежності від ситуації, досягати компромісу із співрозмовником та мають високий рівень самоконтролю над емоціями у стресових ситуаціях. До груп діалогу входять не лише чоловіки, а й жінки-поліцейські.

З учасниками груп постійно проводяться навчання. На яких вивчають покращення ведення перемовин з учасниками масових заходів з метою попередження порушення ними громадського порядку та уникнення силового втручання.

Поліцейські навчаються виявляти та оцінювати ризики під час проведення масових заходів, попереджувати конфліктні ситуації, роз’яснювати дії поліції і зупиняти агресивних громадян не силовими методами, а словом.

Поліція Буковини покладає великі надії на групи превентивної комунікації, як один із факторів, що допомагатимуть громадянам у реалізації їхнього Конституційного права на мирні зібрання.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: превентивна комунікація, поліція чернівці

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