В Черновцах за долги могут отключить тепло

- 15.02.2018 15:03
В Черновцах за долги могут отключить тепло

По причине наличия долга в размере 12,5 миллионов гривен ПАО Черновцыгаз ограничило подачу газа для производства тепловой энергии коммунальному предприятию Черновцытеплокоммунэнерго.

С такой информацией ознакомили в пресс-службе Черновцыгаза. По словам представителей предприятия, не было предпринято никаких шагов по уменьшению долга, в связи с чем подачу газа для Черновцытеплокоммунэнерго ограничили с утра 15 февраля. Отключение одной из котелен запланировано на понеельник, 19 ферваля.

Напомним, накануне, 14 февраля, глава Черновцыгаза Виктор Горда сообщил, что из-за долга в размере 12,5 миллионов гривен планируется отключение от газоснабжения предприятия Черновцытеплокоммунэнерго. Из-за этого без тепла в жилье могут остаться порядка 40 тысяч черновчан.

Мэр Черновцов сделал заявление, что в городе отключений тепла не будет.

 

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: отлкючение теплоснабжения, отключбение тепла черновцы

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