ДТП з постраждалими в Остриці

- 15.02.2018 14:02
ДТП з постраждалими в Остриці

Внаслідок зіткнення постраждав один із кермувальників. Поліція закликає водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху і не наражати на небезпеку себе та оточуючих.

Увечері 14 лютого у селі Остриці Герцаївського району зіткнулися автомобілі «Део Матіз» і «Мерседес-Бенц» на іноземній реєстрації. В результаті дорожньо-транспортної пригоди на лікарняному ліжку опинився водій «Део» – 49-річний житель Чернівців. У потерпілого лікарі діагностували травму хребта і перелом стегна.

Як свідчить статистика, більшість автопригод на шляхах Буковини стається через порушення Правил дорожнього руху. Також слід враховувати погодні умови та стан дорожнього покриття.

Поліція нагадує водіям особливості керування транспортом у зимовий період:

  • знижуйте швидкісний режим і збільшуйте дистанцію. Пам’ятайте: гальмування на слизькій дорозі відбувається набагато повільніше;
  • не забувайте про фари та габарити. Увімкнене ближнє світло підвищує вашу безпеку на дорозі;
  • обов’язково пристібайтеся пасками безпеки;
  • не економте на зимових шинах. Неякісна гума призводить до непередбачуваної поведінки автомобіля на слизькій дорозі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп буковина, чернівці поліція

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