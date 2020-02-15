



На аукционе продали метеорит массой 30 кг - 15.02.2018 11:37

На онлайн-аккционе Christie's біл продан 30-килограммовый фрагмент метеорита, обнаруженный в Аризонском кратере США.

Сумма сделки составила ни много ни мало - 237,5 тысяч долларов.

Речь идет о железном метеорите, обнаруженном в районе Аризонского кратера. Данный кратер, как отмечается, обоазовался примерно 50 тысяч лет назад в результате падения на землю метеорита. Специалисты оценивали данный лот примерно в 150-250 тысяч долларов. Имя покупателя в настоящее время неизвестно.

Деррил Питт, который является предыдущим владельцем фрагмента метеорита, отметил, что проданный эксземпляр - довольно необычный. Если у большинства осколков метеорита поверхность неокатанная, то у этого она несколько выгнутая. Питт отметил, что проданный экземпляр чем-то напоминает скульптуры Генри Мура.

Предполагается, что аукцион Christie's продаст следующий метеорит в Лондоне. Торги пройдут весной, 10-17 апреля. На этот раз на продажу будет выставлен фрагмент метеорита, приземлившийся в январе 2018 года в штате Мичиган, недалеко от Детройта.

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