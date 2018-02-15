В центре Черновцов нет воды 15 02 2018- 15.02.2018 10:24
В Черновцах сообщают об отключениях водоснабжения по причине ремонта сетей.
Как стало известно, на улице Сагайдачного,36, проводятся аварийно-ремонтные работы в связи с ликвидацией утечки холодной воды.
Таким образом, с 10:00 до 20:00 четверга, 15 февраля водоснабжение будет осутствовать на улице Сагайдачного, а также в домах по прилегающим адресам - улице Садовского, Карла Либкнехта, Синагоги, Щолом-Алейхема, Старобельской, Ужгородской, Удонова, Школьной, переулке Сагайдачного и близлежащих.
Представители Черновцыводоканала приносят извинения за предоставленные неудобства.
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