



В центре Черновцов нет воды 15 02 2018 - 15.02.2018 10:24

В Черновцах сообщают об отключениях водоснабжения по причине ремонта сетей.

Как стало известно, на улице Сагайдачного,36, проводятся аварийно-ремонтные работы в связи с ликвидацией утечки холодной воды.

Таким образом, с 10:00 до 20:00 четверга, 15 февраля водоснабжение будет осутствовать на улице Сагайдачного, а также в домах по прилегающим адресам - улице Садовского, Карла Либкнехта, Синагоги, Щолом-Алейхема, Старобельской, Ужгородской, Удонова, Школьной, переулке Сагайдачного и близлежащих.

Представители Черновцыводоканала приносят извинения за предоставленные неудобства.

Платиновая Буковина, Черновцы

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