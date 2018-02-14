Ryanair выйдет в Украину с осени 2018 года

- 15.02.2018 09:57
Ryanair выйдет в Украину с осени 2018 года

Для ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair с осени 2018 года откроется новое направление - Украина. Об этом сообщил Юлиуш Коморек, главный юрист и секретарь перевозчика. 

Авиарейсы будут осуществляться из Львова и Киева. Коморек отметил, что сроки вполне реальные, и в начтоящее время стороны согласовывают детали.

С теми маршрутами, которые были озвучены весной прошлого года, будущие совпадать не будут. Коморек отметил, что изменений в расписании не избежать, но точно гарантировал что полеты из Украины в Польшу будут запущены.

Напомним, ранее глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что лоукостер Ryanair заработает в Украине с осени 2018 года. Выход авиакомпании на украинский рынок планировался ранее, однако, из-за отсутствия договоренностей с аэропортом Борисполь. Также в июле 2017 года появилась информация о том, что по поводу выхода Ryanair в Украину авиакомпания Международные авиалинии Украины намерена подавать в суд.

Платиновая Буковина

Ключові слова: лоукостеры в украине, украина раян эйр

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Черновцы закупят два бу троллейбуса у киевской фирмы Победителя тендера по закупке двух бывших в употреблении троллейбусов в Черновцах определила тендерная комиссия.
- 15.02.2018 12:43
На аукционе продали метеорит массой 30 кг На онлайн-аккционе Christie's біл продан 30-килограммовый фрагмент метеорита, обнаруженный в Аризонском кратере США.
- 15.02.2018 11:37
Дети помогли снять мультфильм о Черновцах По мотивам книги черновицкой писательницы Христи Венгринюк "Легенди Чернівців від Чорної вівці" при участии
- 15.02.2018 10:57
В центре Черновцов нет воды 15 02 2018 В Черновцах сообщают об отключениях водоснабжения по причине ремонта сетей.
- 15.02.2018 10:24
Бывший ученик устроил стрельбу в школе во Флориде Вчера, 14 февраля, в одной из школ города Паркленда, штат Флорида, бывший ученик устроил стрельбу. Происшествие случилось незадолго до оконч
- 15.02.2018 09:27
До 1 березня неприбуткові організації мають подати звіт Чернівецька ОДПІ нагадує, що звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік подається до контролюючого
- 15.02.2018 09:23
124 чернівчанина скористались податковою знижкою З початку кампанії декларування доходів громадян правом на отримання податкової знижки вже скористалися 124 чернівчанина.
- 14.02.2018 17:57
Украинские судьи приступили к экзаменации С 14 февраля в Украине началась экзаменационная проверка, которую предстоит сдать 990 судьям из всех украинских регионов
- 14.02.2018 17:34
Неизвестный устроил стрельбу под офисом АНБ в США В штате Мэриленд, США, перед входом в главный офис Агенства национальной безопасности незнакомый мужчина открыл стрельбу.
- 14.02.2018 16:58
В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись самолеты В одном из наиболее загруженных аэропортов мира - лондонском Хитроу, произошло столкновение двух самолетов. Как стало известно, в результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.
- 14.02.2018 16:45

Всі новини