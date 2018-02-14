



Ryanair выйдет в Украину с осени 2018 года - 15.02.2018 09:57

Для ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair с осени 2018 года откроется новое направление - Украина. Об этом сообщил Юлиуш Коморек, главный юрист и секретарь перевозчика.

Авиарейсы будут осуществляться из Львова и Киева. Коморек отметил, что сроки вполне реальные, и в начтоящее время стороны согласовывают детали.

С теми маршрутами, которые были озвучены весной прошлого года, будущие совпадать не будут. Коморек отметил, что изменений в расписании не избежать, но точно гарантировал что полеты из Украины в Польшу будут запущены.

Напомним, ранее глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что лоукостер Ryanair заработает в Украине с осени 2018 года. Выход авиакомпании на украинский рынок планировался ранее, однако, из-за отсутствия договоренностей с аэропортом Борисполь. Также в июле 2017 года появилась информация о том, что по поводу выхода Ryanair в Украину авиакомпания Международные авиалинии Украины намерена подавать в суд.

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