



До 1 березня неприбуткові організації мають подати звіт - 15.02.2018 09:23

Чернівецька ОДПІ нагадує, що звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік подається до контролюючого органу за місцем реєстрації до 1 березня 2018 року.

Нагадаємо, форма звіту затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. №553 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. №469).

Річна фінансова звітність обов’язково подається разом зі звітом - є її додатком та невід’ємною частиною.

Крім того, у звіті обов’язково зазначається дата та номер Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій (рядок 7) та ознака неприбутковості (рядок 8).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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