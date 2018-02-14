До 1 березня неприбуткові організації мають подати звіт- 15.02.2018 09:23
Чернівецька ОДПІ нагадує, що звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за 2017 рік подається до контролюючого органу за місцем реєстрації до 1 березня 2018 року.
Нагадаємо, форма звіту затверджена наказом Мінфіну від 17.06.2016 р. №553 (у редакції наказу Мінфіну від 28.04.2017 р. №469).
Річна фінансова звітність обов’язково подається разом зі звітом - є її додатком та невід’ємною частиною.
Крім того, у звіті обов’язково зазначається дата та номер Рішення про включення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій (рядок 7) та ознака неприбутковості (рядок 8).
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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