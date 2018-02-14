



Бывший ученик устроил стрельбу в школе во Флориде - 15.02.2018 09:27

Вчера, 14 февраля, в одной из школ города Паркленда, штат Флорида, бывший ученик устроил стрельбу. Происшествие случилось незадолго до окончания занятий, в 14:30 по местному времени. Сначала зазвенела пожарная сигнализация, которую, по версии полиции, включил сам стрелявший.

Нападавшим оказался николас Круз, ранее учившийся в этой школе, который был отчислен за драку и плохую успеваемость в прошлом году. В руках у него была полуавтоматическая винтовка AR-15, дымовые шашки, а лицо было скрыто противогазом. Очевидцы отмечают, что Круз стрелял по всем подряд. В итоге погибло три человека снаружи здания школы, и еще 12 человек - внутри. От ранений в госпитале скончались еще двое человек.

Многие из учеников и учителей закрылись в классах, что помогло им спастись. Шериф местного округа Броудер Скотт Исраэль отметил, что с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы еще несколько пострадавших, среди которых - сын заместителя шерифа округа. В общей сложности, погибло в результате данного происшествия около 17 феловек.

Одноклассники Круза, исключенного из школы, отмечают, что он вел себя странно и был неуравновешенным. В полиции отмечают, что напасть на школу он мог после перенесенного нервного срыва.

Президент США Дональд Трамп выразил семьям погибших и пострадавших соболезнования. В штате Флорида в течение всей недели будет рпоходить траур, в знак чего на зданиях будут приспущены национальные флаги.

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