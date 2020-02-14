



Украинские судьи приступили к экзаменации - 14.02.2018 17:34

С 14 февраля в Украине началась экзаменационная проверка, которую предстоит сдать 990 судьям из всех украинских регионов. Судьями первой инстанции из общего количества являются 442 человека, и 548 - судьи второй инстанции.

До 15 марта текущего гда продлится экзаменация, состоящая из двух уровней. Предполагается, что первые 57 судей сдадут экзамен уже сегодня. Представители Совета судей Украины сообщили, что в рамках судебной реформы процедуру квалификационного оценивания в обязательном порядке должны пройти все 5700 судей местных и апелляционных судов.

Отметим, что 500 судей уже прошли оценивание в течение 2016 и в рамках конкурса в Верховный суд, который проходил в 2017 году. Это означает, что оценивание должны пройти еще 5200 украинских судей. Те, кто не пройдет оценивание и не подтвердить способность осуществлять в соответствующем суде правосудие, будет уволен с занимаемой должности.

Двухуровневый экзамен представляет собой анонимное тестирование, а также практическое задание. Также проводится исследование судейского досье и собеседование с членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины. При оценивании максимум баллов, который можно получить - 1000, из которых 300 баллов - оценка профессиональной компетентности, 100 балоов - оценка личной компетентности, 100 баллов - социальная компетентность. 250 баллов можно набрать за профессиональную этику, и еще 250 - за добродетель.

Отрицательный результат оценивания является основанием для увольнения судьи, равно как и отказ от прохождения экзаменации.

Следующая группа судей приступит к прохождению оценивания с 22 февраля 2018 года. В нее входит 1790 судей.

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