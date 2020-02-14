Украинские судьи приступили к экзаменации

- 14.02.2018 17:34
Украинские судьи приступили к экзаменации

С 14 февраля в Украине началась экзаменационная проверка, которую предстоит сдать 990 судьям из всех украинских регионов. Судьями первой инстанции из общего количества являются 442 человека, и 548 - судьи второй инстанции.

До 15 марта текущего гда продлится экзаменация, состоящая из двух уровней. Предполагается, что первые 57 судей сдадут экзамен уже сегодня. Представители Совета судей Украины сообщили, что в рамках судебной реформы процедуру квалификационного оценивания в обязательном порядке должны пройти все 5700 судей местных и апелляционных судов.

Отметим, что 500 судей уже прошли оценивание в течение 2016 и в рамках конкурса в Верховный суд, который проходил в 2017 году. Это означает, что оценивание должны пройти еще 5200 украинских судей. Те, кто не пройдет оценивание и не подтвердить способность осуществлять в соответствующем суде правосудие, будет уволен с занимаемой должности. 

Двухуровневый экзамен представляет собой анонимное тестирование, а также практическое задание. Также проводится исследование судейского досье и собеседование с членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины. При оценивании максимум баллов, который можно получить - 1000, из которых 300 баллов - оценка профессиональной компетентности, 100 балоов - оценка личной компетентности, 100 баллов - социальная компетентность. 250 баллов можно набрать за профессиональную этику, и еще 250 - за добродетель.

Отрицательный результат оценивания является основанием для увольнения судьи, равно как и отказ от прохождения экзаменации.

Следующая группа судей приступит к прохождению оценивания с 22 февраля 2018 года. В нее входит 1790 судей.

Платиновая Буковина

Ключові слова: экзамен для украинских судей, судебная реформа украина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

124 чернівчанина скористались податковою знижкою З початку кампанії декларування доходів громадян правом на отримання податкової знижки вже скористалися 124 чернівчанина.
- 14.02.2018 17:57
Неизвестный устроил стрельбу под офисом АНБ в США В штате Мэриленд, США, перед входом в главный офис Агенства национальной безопасности незнакомый мужчина открыл стрельбу.
- 14.02.2018 16:58
В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись самолеты В одном из наиболее загруженных аэропортов мира - лондонском Хитроу, произошло столкновение двух самолетов. Как стало известно, в результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.
- 14.02.2018 16:45
Генетический материал остается активным даже после смерти Даже после смерти человека его гены продолжают работать, как утверждают представители международной группы ученых во главе с профессором Барселонского
- 14.02.2018 15:53
Погода в Украине - потепление и снегопады Небольшое потепление в Украине синоптики прогнозируют на четверг, 15 февраля, с осадками в виде снега.
- 14.02.2018 15:37
В Чернівцях виявили фрагмент ракетного комплексу Невідомий пристрій, схожий на трубку з проводами, привернув увагу пересічної чернівчанки. Про знахідку жінка одразу повідомила до поліції.
- 14.02.2018 15:04
США передали украинской армии 2500 приборов ночного видения В рамках программы содействия безопасности Украине, Вооруженные силы Украины получили от США 2500 приборов ночного видения
- 14.02.2018 14:52
ДТП в Черновцах на Франка 14 02 2018 В центре Черновцов, на улице Франко, произошла авария - столкнулись две иномарки.
- 14.02.2018 14:27
Из-за урагана эвакуировали Олимпийский парк Ураганный ветер в Пхенчхане повлиял на все планы Олимпиады-2018. Непогода повлияла как на соревнования,
- 14.02.2018 12:30
В Тайване пешеходные светофоры сделали романтичными Накануне празднования Дня святого Валентина на юге Тайваня пешеходные светофоры претерпели изменений. Световой сигнал
- 14.02.2018 12:08

Всі новини