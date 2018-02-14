



Неизвестный устроил стрельбу под офисом АНБ в США - 14.02.2018 16:58

В штате Мэриленд, США, перед входом в главный офис Агенства национальной безопасности незнакомый мужчина открыл стрельбу.

Как сообщают представители телеканала АВС, сначала в ограду штаб-квартиры АНБ врезался автомобиль. Из транспорта вышел мужина, который устроил стрельбу.



Как стало известно, в результате стрельбы были ранены трое человек. Предполагаемого атакующего задержали. Представители Агентства национальной безопасности США отмечают - угрозы безопасности нет, и ситуация полностью контролируется.

Президента США Дональда Трампа уведомили о случившемся, как сообщили представители Вашингтона.

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