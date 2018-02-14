



В лондонском аэропорту Хитроу столкнулись самолеты - 14.02.2018 16:45

В одном из наиболее загруженных аэропортов мира - лондонском Хитроу, произошло столкновение двух самолетов. Как стало известно, в результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.

Столкновение произошло 14 февраля примерно в 6:00 рядом с пятым терминалом. 60-летнего мужчину, котоырй при этом пострадал, госпитализировали, однако, в итоге он скончался. Также были госпитализированы еще двое человек - члены экипажей самолетов.

Сообщается, что в результате происшествия сотни пассажиров оказались заблокированы внутри столкнувшихся самолетов. Кроме того, из-за случившегося были задержаны более 20 рейсов.

Представители аэропорта Хитроу отмечают, что работа с эксренными службами продолжается, и вскоре станет известно больше информации. Взлетную полосу оставляют открытой и делают все возможное, чтобы устранить проблемы с полетами.

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