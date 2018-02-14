



Генетический материал остается активным даже после смерти - 14.02.2018 15:53

Даже после смерти человека его гены продолжают работать, как утверждают представители международной группы ученых во главе с профессором Барселонского института науки и техники Родериком Гиго.



Результаты исследования были опубликованы в специализированном издании Nature Communications.

Так, ученые провели анализ результатов вскрытия и установили, что после смерти человека некоторые гены могут проявлять большую активность, нежели при жизни. Так, данные результаты могут быть полезны для проведения судмедэкспертиз.

Данное открытие очень важно для исследования внутренней работы человеческого организма. Однако, остается не совсем ясным, как посмертный генетический материал может указывать на происходящее в организме при жизни. Тем не менее, это не отменяет того факта, что гены в ДНК даже после смерти человека продолжают быть активными.

Родерик Гиго отметил, что ранее предполагалось снижение активности генов после смерти. На деле все оказалось совершенно по-другому, так как некоторые гены активизировали свою деятельность примерно в течение суток после смерти человека. Почему так происходит, ученым еще предстоит выяснить.

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