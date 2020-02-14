Погода в Украине - потепление и снегопады- 14.02.2018 15:37
Небольшое потепление в Украине синоптики прогнозируют на четверг, 15 февраля, с осадками в виде снега.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, днем 15 февраля температура воздуха днем достигнет 0 градусов и будет держаться примерно на этом уровне, что будет способствовать оттепели. В то же время, в западных регионах будет примерно -3... -4 градуса. На юге ожидается более теплая погода - от 2 до 5 градусов выше нуля, 6-8 градусов тепла ожидается на территории Крымского полуострова.
Что касается погодны ночью, то ожидаются снегопады по всей территории страны и минусовая температура.
Укргидрометцентр сообщает, что в 15 февраля на западе, в южных областях, а также в винницкой области ночью, а также днем практически на всей территории Украины (за исключением восточных регионов и севера левобоережной Украины) ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. В южных областях возможен снег с дождем. Местами на дорогах гололедица.
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