



В Чернівцях виявили фрагмент ракетного комплексу - 14.02.2018 15:04

Невідомий пристрій, схожий на трубку з проводами, привернув увагу пересічної чернівчанки. Про знахідку жінка одразу повідомила до поліції.

Про виявлення підозрілого об’єкта по вулиці Кутузова обласного центру до поліції надійшло надійшло вранці о 08.45.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, експерти, вибухотехнічна і кінологічна служби ГУНП в Чернівецькій області, представники УДСНС, медики, та всі інші аварійні служби міста.

Задля безпеки громадян поліцейські здійснили відвід перехожих на безпечну відстань та обмежили рух до прилеглої території.

Детально оглянувши об’єкт, вибухотехніки встановили, що ним є залишок від корпусу протитанкового ракетного комплекту «Метис». Загрозу для оточуючих пристрій не становив, адже всередині нього були відсутні вибухові матеріали.

У результаті повторного обстеження прилеглої території, інших підозрілих чи вибухонебезпечних предметів правоохоронцями виявлено не було.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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