США передали украинской армии 2500 приборов ночного видения

- 14.02.2018 14:52
США передали украинской армии 2500 приборов ночного видения

В рамках программы содействия безопасности Украине, Вооруженные силы Украины получили от США 2500 приборов ночного видения. Общая сумма переданных приборов составила 5 миллионов 800 тысяч долларов.

Напомним, что поддержку данной программе осуществляет правительство США.

Как сообщила посол США в Украине Мари Йованович, данное оборудование наряду со специальными тренингами позволит украиснкой стороне эффективнее защищать свои границы, в особенности, в ночное время. По словам главы Генштаба Министерства обороны Украины Виктора Муженко, минимум 10 батальонов ВСУ будут оснащены приборами ночного видения.

Муженко также подчеркнул, что США является для Украины важным стратегическим партнером. 90% - такой общий процент материальной помощи от этого государста. Речь идет о ночных приборах, передаваемых ранее, предоставленном нелетальном вооружении. Также помощь оказывается путем проведения тренингов при участии инструкторов из США и направления советников.

 

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Ключові слова: приборы ночного видения, сша для украины

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