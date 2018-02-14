



ДТП в Черновцах на Франка 14 02 2018 - 14.02.2018 14:27

В центре Черновцов, на улице Франко, произошла авария - столкнулись две иномарки.

ДТП произошло в послеобеденное время в среду, 14 февраля. Речь идет о столкновении авто марок Mercedes и Audi.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто. Транспорт практически не движется, в том числе и общественный - троллейбус маршрута №1 проехать не может. Маршрутные автобусы едут в обход места ДТП по прилегающим улицам.



Согласно предварительной информации, в результате данной аварии пострадавших нет.

Платиновая Буковина, Черновцы

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