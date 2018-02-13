Через 10 лет создадут сканер для определения любви

- 14.02.2018 11:47
Через 10 лет создадут сканер для определения любви

Тем, кто ищет настоящую любовь, но пока безуспешно, могут прийти на помощь... медики. Как отмечается, специальные тесты, определяющие, в действительности ли любит вас человек либо просто имитирует чувства, появятся в продаже ориентировочно через 10 лет.

Такое мнение выразил доктор Фред Нур, известный невролог из Калифорнии. Нур отметил, что речь идет о безболезненных химических тестах, которые позволят определить наличие в мозгу человека особых химических веществ, отвечающих за чувство любви.

Определить наличие таких веществ позволит сканер, напоминающий устройство для МРТ. Вполне вероятно, что прохождение такого теста может уберечь многие сердца от неразделенной любви, а также от свадеб с нелюбимыми.

Химический анализ позволяет обнаружить нонапептиды, которые при сильной влюбленности присутствуют в больших количествах. Если человек испытывает настоящие чувства, эти вещества будут наличествовать. Без этих пептидов, как отметил Доктор Фред Нур, испытывать любовь или влюбленность просто невозможно.

Так, в настоящее время измерить количество нонапептидов в мозге у человека не представляется возможным, и измерения возможны только в лабораторных условиях на животных. Вполне реально, что спустя десять лет, а возможно, и раньше, развитие медицины достигнет соответствующего уровня, чтобы определить наличие у человека искренних чувств на основании химического теста. При этом, как отметил невролог, если детектор лжи еще можно обмануть, то сканер будет предоставлять результат с точностью 99%.

Платиновая Буковина

Ключові слова: сканер мозга на определение любви, химический тест на любовь

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