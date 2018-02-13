Чоловік наніс співмешканці ножових поранень- 14.02.2018 10:38
Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
13 лютого близько опівночі до Чернівецького відділу поліції надійшло повідомлення, що в будинку на одній з вулиць обласного центру нанесено тілесні ушкодження особі жіночої статті.
На місці події поліцейські встановили, що того вечора господар будинку розпивав спиртні напої зі своєю співмешканкою. В подальшому між ними виник словесний конфлікт.
Після чого чоловік наніс 47-річній жінці ножових поранень в область грудної клітини. Потерпілу відразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні міста Чернівців.
Поліцейські затримали зловмисника. Ним виявився 45-річний чернівчанин. Правоохоронцям останній вже був відомий як особа, яка веде антигромадський спосіб життя.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
За даним фактом призначено низку експертиз. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі. Тримають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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