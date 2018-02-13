



Податкова Чернівців про можливості електронного кабінета - 14.02.2018 10:36

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що сервіс «Електронний кабінет» доопрацьовано в частині проходження електронної ідентифікації уповноваженими особами платника, яким делеговано право підпису податкових накладних та розрахунків коригування (далі – уповноважена особа).

Уповноважена особа при вході до приватної частини (особистого кабінету) з використанням ЕЦП отримує доступ до таких сервісів «Електронного кабiнету»:

- реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових накладних;

- інформація з Єдиного реєстру податкових накладних;

- інформація з реєстрів операцій та транзакцій в системі Електронного адміністрування ПДВ.

Додатково повідомляємо, що по уповноваженим особам має бути подана форма J1391103 «Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису».

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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