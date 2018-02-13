



Порошенко и Путин обсудили обмен пленными накануне Минска - 14.02.2018 10:26

Президент Украины Петро Порошенко провел в понедельник, 12 февраля, переговоры в телефонном режиме с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры осуществлялись по инциативе украинской стороны накануне третьей годовщины с момент заключения Минских соглашений.

Президенты в рамках телефонного разговора подняли тему обмена пленными порганичниками, а также обсудили вопросы касаемо освобождения украинских пленников, находящихся на оккупированных территориях Донбасса. Координацию данных переговоров осуществляли партнеры по "нормандскому формату", а также американские союзники.

По словам Валерии Лутковской, омбудсмена ВР Украины по правам человека, конкретной даты для проведения обмена пленными нет, и назвать ее крайне трудно. В то же время, в Украине официально нет пленных, потому формулировка "обмен пленными" не подходит для данного процесса.

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